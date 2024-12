(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 Open Arms: Borghesi (Lega), assoluzione Salvini doverosa, ora riformare magistratura

Roma, 20 dic. – “La sentenza del tribunale di Palermo che assolve Matteo Salvini è il doveroso epilogo di una vicenda assurda e surreale, sotto ogni punto di vista. Era ed è inconcepibile processare chi, da ministro, ha difeso i confini pressoché azzerando l’immigrazione clandestina e riducendo ampiamente anche il numero di morti in mare. Invece di ricevere una medaglia, la sinistra voleva mandare Salvini in galera ma gli è andata malissimo. Ora è il momento di festeggiare, ma da domani serve necessariamente pensare a una vera e propria riforma della magistratura per evitare simili cortocircuiti e invasioni di campo”.

Così il senatore Stefano Borghesi della Lega, capogruppo in commissione Finanze a Palazzo Madama.

