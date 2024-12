(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

NOTA STAMPA

*MANOVRA, DELL’OLIO (M5S): SCANDALOSO GOVERNO CHE ARRAFFA 385 MILIONI PER I FATTI PROPRI*

Roma, 20 dicembre. “Quello che è successo oggi alla Camera, durante il penoso epilogo della Legge di bilancio, è scandaloso. E’ emerso che a valere sul 2025 ci sono 385 milioni di euro di soldi in più, tecnicamente una sovracopertura non utilizzata. Con una immane violazione delle norme di contabilità pubblica, facendosi scudo dietro un ordine del giorno di maggioranza approvato dal Governo, l’Esecutivo non ha destinato queste risorse con un atto normativo ma le ha lasciate di fatto ‘in sospeso’, pronte per essere arraffate e utilizzate chissà come, magari per ragioni di consenso. Il Governo, per una corretta destinazione di queste risorse, sarebbe dovuto ripassare per la Commissione bilancio. Nulla di tutto questo è successo. Neanche il Governo, interpellato dalla presidenza della Camera sulla questione contabile da noi sollevata, ha saputo o voluto rispondere. E’ un fatto gravissimo”. Lo comunica in una nota Gianmauro Dell’Olio (M5S), vicepresidente della Commissione bilancio della Camera.

