(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 Germania: Formentini (Lega), cordoglio per vittime attentato Magdeburgo

Roma, 20 dic. “Cordoglio per le vittime dell’attentato terroristico di Magdeburgo in Germania, per mano di un terrorista. Un pensiero ai feriti e un abbraccio al popolo tedesco. Contro il terrorismo sempre! Difendiamo la nostra libertà da chi vuole cancellarla”.

Così il vicepresidente della commissione Affari Esteri, il deputato della Lega Paolo Formentini.