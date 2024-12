Comunicato – Programma Lavori pubblici

(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

Consiglio comunale di Pineto approva il programma

dei lavori pubblici 2025/’27

PINETO. Scuola, rigenerazione urbana, mobilità e sviluppo sostenibile, mitigazione del rischio idrogeologico e edilizia pubblica queste le tematiche centrali con cui si declina il programma dei lavori pubblici per il triennio 2025/2027 del Comune di Pineto e che è stato approvato nel corso dell’ultimo consiglio comunale che si è tenuto lo scorso 18 dicembre. A parlarne l’assessora al ramo, Jessica Martella.

“Quanto all’ambito scolastico – spiega Martella – per il 2025 è prevista la realizzazione di una nuova mensa nel plesso Illuminati di Pineto capoluogo per un valore di 306mila euro e entro il 28 febbraio 2025 ci sarà l’aggiudicazione dei lavori. Si tratta di un progetto finanziato interamente con fondi PNRR. Questa amministrazione sta investendo molto nella scuola, ne è prova la prossima realizzazione del nuovo asilo nido nel plesso di Borgo Santa Maria, la costante manutenzione che si porta avanti nelle strutture scolastiche, provando a reperire sempre le risorse necessarie su più fronti. Nel nostro comune le strutture sono tante, anche rispetto ai comuni limitrofi. Stiamo portando avanti degli studi sulla situazione energetica di alcuni plessi e proporremo anche l’attivazione degli interventi anche attraverso il conto termico che è un programma messo in atto dal governo. Progetteremo inoltre un campus scolastico all’avanguardia e in linea con le nuove esigenze della didattica. In questo caso oltre al coinvolgimento dei tecnici che si sono aggiudicati l’incarico con procedura pubblica si sta portando avanti una interlocuzione con la facoltà di Architettura dell’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara per cercare una sinergia che possa portare alla nascita di un progetto che risolva alcune criticità che nella scuola oggi si registrano, la scuola sarà protagonista attiva con il corpo docente e la dirigente per palesare le loro esigenze”.

“Quanto allo sviluppo sostenibile – prosegue Martella – sono in corso i lavori della ciclovia adriatica nel giardino della Torre di Cerrano, nella pineta Catucci verranno realizzati dei lavori di adeguamento della passeggiata per allargarne la sede al fine di garantire uno scorrimento più fluido dei pendoni e dei ciclisti. Per le frazioni di Scerne e Torre San Rocco ci siamo muniti di un progetto di fattibilità tecnico e economico per la nascita di un percorso ciclabile con vocazione naturalistica al fine di avvicinare le due località. Si tratta di un nuovo tratto che possa anche risolvere il problema che c’è nella zona industriale per dare maggiore sicurezza a chi si muove in bicicletta per raggiungere il lavoro. Svilupperemo lo studio di sostenibilità per collegare anche Pineto Centro con Mutignano, passando dalla vecchia strada che risale attraverso il campo sportivo, esaltando anche le bellezze dei quel luogo. È già stata progettata in via preliminare anche la ciclabile tra Pineto centro, Quartiere dei fiori e Borgo Santa Maria. Un percorso che verrà calato anche all’interno del progetto esecutivo di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Calvano. C’è infatti un finanziamento per il di circa 21milioni di euro per questo intervento che si è deciso di dividere in tre lotti funzionali per semplificare la captazione delle risorse. Ora stiamo sviluppando l’esecutivo del primo lotto che prevede delle opere di sistemazione e mitigazione del rischio dalla foce del torrente Calvano fino all’altezza dello stadio Pavone, e verrà recepita all’interno di questa progettazione la realizzazione del percorso ciclo-pedonale che collegherà Borgo al Quartiere dei Fiori. Relativamente alla rigenerazione urbana, su via Voltuno si prevede il secondo lotto e di finanziare la progettazione di fattibilità per cercare risorse che aiutino l’ente a realizzare le opere, finanzieremo inoltre la progettazione di un intervento di riqualificazione della SS16 tra il tratto rotonda via Martella e il complesso Poseidon e lavoreremo per l’apertura di via Da Vinci sulla SS16 anche per ripensare il centro di Pineto con più spazi per i pedoni e la mobilità dolce. Inoltre stiamo studiando di sistemare delle installazioni luminose sotto la pineta storica nel rispetto dei luoghi e in maniera temporanea, per non impattare sull’habitat. Prevista anche l’illuminazione in zone sprovviste, alcuni proventi verranno destinati alla costruzione di nuovi loculi di cui si ravvisa sempre la necessità”.