(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 Roma, M5S: “In Mun. III maggioranza votata dai cittadini e quella in Consiglio sono due cose diverse”

“Nel Municipio III la maggioranza votata dai cittadini e la maggioranza in Consiglio sembrano ormai due cose diverse. Non solo perché Marchionne sembra essere stato sconfessato da una grande fetta del suo Pd, ma soprattutto perché il presidente del Municipio si appoggia ai numeri di Fratelli d’Italia, Azione e Italia Viva.

A fare opposizione autentica, neanche a dirlo, è rimasto solo il Movimento 5 Stelle. Lo ribadiamo ancora una volta: serve un intervento urgente del Campidoglio, perché questa maggioranza non è più rappresentativa della volontà espressa dai cittadini”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, e i consiglieri M5S del Terzo Municipio, Dario Quattromani e Marina Battisti.