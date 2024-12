(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 Rifiuti Roma Capitale, Simiani (Pd): siamo nella giusta direzione verso meno costi e gestione più rispettosa dell’ambiente

“A Roma siamo nella giusta direzione verso meno costi per i cittadini e una migliore gestione dei rifiuti, in maniera più ecosostenibile e quindi più rispettosa dell’ambiente”. Lo ha spiegato Marco Simiani, deputato Pd segretario della commissione Ecomafie e relatore di minoranza, a margine della conferenza stampa di presentazione della relazione finale sul filone d’inchiesta intitolato ‘I RIFIUTI di Roma Capitale e Malagrotta’.

“La relazione – ha proseguito il dem – mette in chiara luce tutti gli aspetti negativi del passato e le responsabilità, e non deve in alcun modo essere strumentalizzata. È al servizio del Parlamento e dei cittadini ed è una fotografia della situazione sia di Malagrotta che di Roma Capitale. Merita di essere evidenziata come significativa la scelta, in controtendenza rispetto al passato, fatta dal Comune di Roma e dal Commissario Roberto Gualtieri, con il ruolo attivo di AMA. Il sindaco Gualtieri ha poteri legittimi per agire e sta agendo mediante procedure corrette. Siamo consapevoli che ancora permane il tema ambientale, ma siamo anche convinti che la strada intrapresa va sostenuta perché i dati ci indicano meno costi per i cittadini e una gestione molto più sostenibile rispetto al passato. Aumenta la raccolta differenziata a Roma, rispetto ad altre città come Genova, Catania e Palermo, e diminuisce il costo ad abitante. Finalmente Roma dopo anni di non scelte, mette al centro una pianificazione ragionata e di stampo europeo per affrontare la gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Come mai prima si era fatto. La mancata pianificazione di questi ultimi anni aveva portato la situazione in città a livelli inconcepibili per una capitale europea e per la sua storia. L’iniziativa del sindaco Roberto Gualtieri cambierà il volto della città”, ha concluso Simiani.

