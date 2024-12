Piacenza 2030, verso la Città futura. Comunicato stampa, schede informative e immagini

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 “Piacenza 2030, insieme verso la Città futura” è il titolo dell’evento che si è tenuto oggi pomeriggio nella prestigiosa cornice di Palazzo Farnese, Salone Pier Luigi, e ha visto la premiazione delle realtà piacentine i cui progetti hanno vinto la selezione nell’ambito degli avvisi pubblici comunali “UAU PC” e “Giovane Città Futura”.

Ma non è tutto: durante la prima parte dell’evento sono state presentate due importanti iniziative promosse della Rete dei Comuni Sostenibili, network nazionale a cui aderisce anche il Comune di Piacenza.

In particolare, è stata presentata al pubblico la Guida dei Comuni Sostenibili, un corposo volume pubblicato da Edizioni ETS pensato per viaggiatori che scelgono il turismo per l’appunto sostenibile, lento, green e smart, e nel quale le eccellenze della nostra città hanno ampio risalto.

A seguire è stata anche proiettata in versione integrale la puntata piacentina delle serie video intitolata “Comuni Sostenibili On The Road”. La serie – con la regia di Luca Sestili – consiste in un viaggio nei comuni italiani che hanno avviato la transizione ecologica e ha l’obiettivo di raccontare le esperienze e le buone pratiche realizzate dalle amministrazioni sui temi della sostenibilità ambientale, economica, sociale e istituzionale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La puntata presentata oggi a Palazzo Farnese (e che sarà disponibile a partire da domani sul sito http://www.comunisostenibili.eu e sui canali YouTube e Facebook della Rete dei Comuni sostenibili) è promossa dalla Rete dei Comuni Sostenibili ed è realizzata con il sostegno di European Climate Foundation – ECF, Confindustria, Confcommercio e Confesercenti di Piacenza. Ha ottenuto il patrocinio di ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ha come media partner la trasmissione “Caterpillar Rai Radio 2 M’illumino di meno”, ed è sostenuta anche da ALI Autonomie Locali Italiane e Leganet srl.

All’evento hanno partecipato la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, l’assessore alle Politiche giovanili e all’Agenda 2030 Francesco Brianzi, l’assessore al Marketing territoriale nonché presidente di Destinazione Turistica Emilia Simone Fornasari, il consigliere regionale dell’Emilia-Romagna Luca Quintavalla, il direttore della Rete dei Comuni Sostenibili Giovanni Gostoli e il responsabile Buone pratiche di Asvis Samir De Chadarevian. Erano presenti anche Luca Groppi, direttore di Confindustria Piacenza, Gianluca Barbieri, direttore di Confcommercio, e Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti.

“Occasioni come quella di oggi – ha sottolineato la sindaca – raccontano l’importanza che sta assumendo un nuovo modo di vivere, un nuovo modo di impostare la vita, le sue azioni, le sue pratiche; un modo basato su una sensibilità crescente nei confronti di ciò che impatta positivamente sul benessere di ognuno di noi, come singoli ma anche e soprattutto come comunità”. “Il concetto di sostenibilità – prosegue Tarasconi – è ampio ma in sintesi significa proprio questo: vivere avendo cura del proprio benessere e del benessere collettivo sotto tutti i punti di vista. E in questo le amministrazioni giocano un ruolo cruciale. Ma, affinché le azioni messe in campo abbiano un reale impatto positivo sulle comunità, è indispensabile che si lavori insieme, si uniscano le forze, si condividano le idee e si remi tutti nella stessa direzione. L’evento di oggi è la prova che ciò può avvenire: amministrazione, categorie economiche, reti di professionisti, comunicatori e i nostri giovani, tutti uniti nel segno della sostenibilità. Ed è proprio sui giovani che dobbiamo puntare: sostenere iniziative che facciano tesoro di questa visione è un investimento sul futuro di Piacenza e dei piacentini. E lo stesso vale per ogni territorio”.

I PROGETTI VINCITORI

Avviso pubblico “Giovane Città Futura”

1) TITOLO: Orienteering a staffetta mista: insieme oltre bussola e cartina

Soggetto proponente: Associazione OTP GEA Orienteering ASD APS, associazione di riferimento per il territorio piacentino in tema di orienteering.

Obiettivi: Promuovere l’aggregazione e la socializzazione tra i giovani piacentini,attraverso un’attività sportiva all’aria aperta, diretta non solo agli atleti intesi come singoli individui, ma anche come membri di una squadra che deve relazionarsi con un/una atleta del sesso opposto.

Attività previste: Due gare di orienteering a staffetta mista: ogni squadra sarà composta da n.2 di componenti, un uomo e una donna, in un'ottica di superamento della divisione delle discipline sportive in categorie femminili e maschili.

Obiettivi Agenda 2030:

11) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,sicuri, resilienti e sostenibili

2) TITOLO: Colori di Comunità

Soggetto proponente: Gruppo informale VIBE SQUAD

Obiettivi: Promuovere attività educative e aggregative per i giovani, favorendo l’integrazione delle famiglie vulnerabili; rigenerazione urbana e senso di comunità,offrire ai giovani opportunità di espressione artistica, stimolando riflessioni su temi sociali,culturali e ambientali; promozione di valori positivi.

Attività previste: Realizzazione di un murale nella zona di via Capra, dove i giovani e gli abitanti della zona parteciperanno attivamente alla progettazione contribuendo con idee e riflessioni.

Obiettivi Agenda 2030:

4) Educazione di qualità e opportunità di apprendimento per tutti;

11) Città e insediamenti umani inclusivi,sicuri, resilienti e sostenibili.

3) TITOLO: Note d'organo in città

Soggetto proponente: Gruppo Informale Euterpe

Obiettivi: Promuovere la conoscenza del patrimonio organario della città di Piacenza, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Creare una rete di persone o giovani che promuovano la valorizzazione di questi strumenti. Sensibilizzare le realtà pubbliche private, sulla necessità di investire per garantire la cura di questo patrimonio.

Attività previste: Il progetto si divide in due fasi: la prima prevede l’organizzazione della rassegna di concerti 3/4 concerti organistici e una masterclass con docente internazionale, la seconda prevede visite formative da proporre agli studenti delle scuole medie per approcciarsi dal vivo allo strumento.

Obiettivi Agenda 2030:

4)Educazione di qualità e opportunità di apprendimento per tutti;

8) Crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile;

11)Città e insediamenti umani inclusivi,sicuri, resilienti e sostenibili.

4) Alley Oop Festival 2025

Soggetto proponente: Associazione Alley Oop Asd, associazione dedicata agli Action Sports e alla Street Culture

Obiettivi: Far conoscere diverse proposte artistiche e sportive poco note, con l'obiettivo di costruire durante le giornate del festival una cittadella dello sport e di socializzazione, dedicata in particolar modo ai giovani; conivolgere giovani volontari nell'organizzazione del festival.

Attività previste: Festival in cui si permette ai giovani di sperimentare differenti discipline sportive poco note, in collaborazione con realtà sportive locali, previsto presso l'Arena Daturi a Piacenza, accompagnati da musica, arte di strada, food&beverage.

Obiettivi Agenda 2030:

4)Educazione di qualità e opportunità di apprendimento per tutti;

11) Città e insediamenti umani inclusivi,sicuri, resilienti e sostenibili.

5) ABAT-JOUR MARKET- 10 EDIZIONE XMAS EDITION

Soggetto proponente: Avocado APS

Obiettivi: Promuovere l'artigianato e il riciclo, favorire lo sviluppo delle capacità nei bambini attraverso laboratori creativi, ispirare ed educare le nuove generazioni all'Imprenditoria e valorizzare il patrimonio culturale utilizzando lo spazio rigenerato del Laboratorio Aperto ex-Chiesa del Carmine.

Attività previste: Un market con una selezione di vintage, riciclo e autoproduzioni artigianali di moda e design; laboratori creativi per bambini; workshop creativi.

Obiettivi Agenda 2030:

8) Crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile.

6) TITOLO: Raw Vision Fest

Soggetto proponente: Associazione culturale CollettivoDieci

Obiettivi: promuovere la libertà di espressione artistica, stimolare il protagonismo giovanile,valorizzare gli spazi di aggregazione pubblici, offrire opportunità di apprendimento attraverso laboratori e workshop, facilitare la coesione sociale e incentivare la rigenerazione urbana attraverso la creatività.

Attività previste: evento culturale da svolgersi in un centro di aggrgazione comunale (possibilmente Spazio2), che prevede performance artistiche dal vivo, esibizioni di danza urbana e contemporanea, musica e intrattenimento, laboratori e workshop, presenza di food truck e spazi di convivialità per favorire la socializzazione.

Obiettivi Agenda 2030:

4)Educazione di qualità e opportunità di apprendimento per tutti;

8)Crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile;

11) Città e insediamenti umani inclusivi,sicuri, resilienti e sostenibili.

7) TITOLO: BESU STREET FEST 2025

Soggetto proponente: Associazione BESURICANDO APS

Obiettivi: La Besu Street Fest non e solo divertimento, ma anche un evento dal forte valore civico, ideato per valorizzare lo spazio del piazzale e del giardino di via Perfetti come una vera e propria piazza di quartiere.

Attività previste: Evento con musica e intrattenimento dal vivo della durata di due sere da realizzarsi presso la sede nel piazzale di via Perfetti, nel quartiere Besurica di Piacenza. Si prevede la realizzazione di un murales per la rigenerazione del quartiere.

Obiettivi Agenda 2030:

11) Città e insediamenti umani inclusivi,sicuri, resilienti e sostenibili.

8) TITOLO: Sulla Strada Giusta III edizione #ioMANIFESTO per la sicurezza stradale

Soggetto proponente: Associazione Sonia Tosi, nata con lo scopo di sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale.

Obiettivi: Promuovere la cultura della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla prevenzione della mortalità e incidentalità stradale causata da tutti quei comportamenti riconducibili al “fattore umano”.

Attività previste: Il progetto verrà promosso all'interno delle scuole superiori, e prevede il lancio di un concorso di idee finalizzato a elaborare un manifesto contenente comportamenti e suggerimenti a vantaggio di una mobilità più sicura. Presso Cinema Teatro Politeama si terrà un incontro di due ore di tutte le classi partecipanti e successivamente, in occasione della Giornata Europea sulla Sicurezza stradale, si terrà la premiazione dei vincitori del Concorso di idee.

Obiettivi Agenda 2030:

Obiettivo 3) Salute e benessere;

Obiettivo 11) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili.

Sezione speciale Piacenza 2030 – Officina

9) TITOLO: MovEat FestIval

Soggetto proponente: Associazione Divercity, nata con lo scopo di favorire la cittadinanza attiva e uno sviluppo sostenibile e creativo della città.

Obiettivi: promuovere stili di vita sani,promuovere l’inclusività, collegare benessere fisico e mentale, utilizzare e valorizzare gli spazi pubblici, promuovendo l'organizzazione di eventi sostenibili e creando un modello replicabile e duraturo.

Attività previste: Un festival dedicato allo sport, alla salute e all'alimentazione: due giorni all’insegna della scoperta di nuovi modi per mantenere il proprio corpo in salute.

Il festival si svolgerà in un fine settimana e sarà così strutturato:

sabato : l’evento porterà in 3 aree centrali della città: la prima (es. Piazza Cavalli) ospiterà grandi attività di gruppo e allenamenti a corpo libero per tutti i livelli; la seconda (es. Piazza Duomo) sarà sede di talk e workshop tematici, con interviste e interventi di ospiti dal mondo dello sport, dell’alimentazione e del benessere; la terza (es. Arena Daturi) ospiterà esperienze sportive per tutti, con particolare focus sulla disabilità;

domenica : Fun Race inclusiva, una corsa non competitiva per le vie del centro, accessibile a tutti, dai bambini agli anziani, con percorsi adattati per persone con disabilità, e festa finale

Realtà collaboratrici : marchio FX2, Piace Baskin ASD, Tiramani Group Srl, Erregi Fitness SRLS, organizzazione studentesca LA SVOLTA PC.

Obiettivi Agenda 2030:

3) Salute e benessere;

10) Ridurre le disuguaglianze;

11)Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili;

12)Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili.

10) TITOLO: Green Roots: innovations in sustainability and cultivating green solutions

Soggetto proponente: Associazione Piacenza Network, si occupa di cultura, arte locale, webradio e partecipazione attiva alla vita della città.

Obiettivi: Stimolare i giovani ad adottare uno stile di vita sostenibile, invitandoli a riflettere su ciò che in città trovano migliorabile dal punto di vista ambientale e di sostenibilità, realizzando idee progettuali orientate a rendere la città più green ed sostenibile.

Attività previste: Il progetto si struttura in più fasi:

– conferenza/spettacolo che stimoli i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado e gli studenti universitari a una riflessione su temi centrali per la lotta al cambiamento climatico, con l'intervento di con tre Key Opinion Leader di spicco del settore (Federico Benuzzi, Silvia Moroni, Andrea Moccia)

– successivamente i giovani saranno chiamati a produrre un contenuto digitale proponendo un’idea per rendere Piacenza più green

– le proposte migliori saranno protagoniste, presso il centro aggregativo di Zona Holden, di una serie di laboratori tenuti dagli esperti dell’azienda piacentina Air Bank, per sviluppare soluzioni concrete da proporre all’Amministrazione comunale

– evento finale con mostra di tutti icontenuti digitali e presentazione delle proposte oggetto di studio e show musicale del rapper True Skill.

Realtà collaboratrici: Epikurea Aps, Radio Raccontiamoci,Eureka Coop.Soc.ETS, Piacenza Kultur Dom Aps, azienda piacentina Air Bank

Obiettivi Agenda 2030:

Obiettivo 4) Educazione di qualità e opportunità di apprendimento per tutti;

Obiettivo 11) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili.

11) TITOLO: ComixCare

Soggetto proponente: Gruppo Informale “Pensatori allo Sbando”

Obiettivi: Il progetto si propone di sfruttare il potenziale del fumetto per guidare i partecipanti in un percorso di crescita personale e reintegrazione sociale per affrontare e decostruire gli stereotipi associati alla tossicodipendenza. In particolare si focalizza su tre dimensioni: personale: rinascere tramite la matita ; sociale: creare connessioni, comunità e coesione sociale; culturale: rompere stigma sulla tossicodipendenza e promuovere il fumetto come arte inclusiva.

Attività previste:

Si suddivide in tre eventi:

– Laboratorio di scrittura creativa della durata di tre incontri nella sede della Ricerca

– Talk presso la Biblioteca Passerini Landi sul tema della tossicodipendenza e del rapporto con il mondo dei fumetti

– Mostra con momento musicale che si terrà presso Zona Holden, dove verranno presentati i lavori dei ragazzi.

Realtà collaboratrici: Associazione Culturale Ora Pro Comics, Fondazione La Ricerca ONLUS, Biblioteca Passerini-Landi, Piacenza Jazz Club.

Obiettivi Agenda 2030:

4) Educazione di qualità e opportunità di apprendimento per tutti.

Avviso pubblico “UAU PC”

1) TITOLO: "COLORI PER IL FUTURO"

Soggetto proponente: BESURICANDO APS

Nome artisti: Fabio Guarino e Lisa Gelli

Descrizione opera:

Primo intervento: murale verticale su una facciata esterna di una palazzina ACER in zona Via Pastore

Secondo intervento: decorazione del campo da gioco situato nel parco in zona Via PastoreEntrambe le opere promuovono messaggi legati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, focalizzandosi su parità di genere, inclusione sociale e sostenibilità urbana (SDGs 5, 10, 11).

Dove viene eseguita l'opera: Quartiere Farnesiana, Piacenza.

Prima opera: facciata di una palazzina ACER in zona Via Pastore

Seconda opera: campo da gioco nel parco in zona via Pastore

Lavori antecedenti alla creazione (percorso partecipativo):

Workshop e laboratori creativi con la comunità, soprattutto con i giovani.

Coinvolgimento delle scuole locali e della Parrocchia di Santa Franca per concorsi di idee e sinergie creative.

Eventi di co-creazione e incontri di presentazione per raccogliere feedback.

Sessioni educative sui benefici dell’urban art e la rigenerazione urbana.

Persecuzione obiettivi Agenda 2030:

Obiettivo 5: Promozione della parità di genere.

Obiettivo10: Riduzione delle disuguaglianze attraverso inclusione sociale.

Obiettivo 11: Creazione di città e comunità sostenibili mediante rigenerazione urbana.

Il progetto mira a sensibilizzare la comunità su temi di equità, sostenibilità e integrazione attraverso un percorso artistico e partecipativo.

Altri partner coinvolti:

Doc Creativity Soc Coop

Istituto Tramello Cassinari

Parrocchia Di Santa Franca V.

Dispensa Caritas “La Giara”

Superborgo Conad

Avis Provinciale Piacenza

Abicoop Piacenza

2 – TITOLO: ELOGIO DELLA TUA UNICITÀ

Soggetto proponente: ArteViva ETS

Nome artista: Antonio Cotecchia, in arte Kotè

Descrizione opera:

– Murale rappresentante una ragazza con i palmi delle mani rivolti verso l'alto, da cui emerge un flusso di forme geometriche, numeri, parole, oggetti e esseri animati.

– Include un elemento in metallo lucidato a specchio che integra il passante nell’opera.

– L'obiettivo è promuovere la consapevolezza dell'unicità e l'importanza dell'espressione creativa.

Dove viene eseguita l'opera: Quartiere Farnesiana. Muro di palazzina ACER in zona in via Caduti sul Lavoro.

Lavori antecedenti alla creazione (percorso partecipativo):

-Laboratorio artistico con studenti della Scuola Primaria Caduti sul Lavoro, in cui i bambini realizzeranno disegni ispirati al tema dell'unicità e della creatività.

– Incontro di condivisione con i rappresentanti del quartiere e associazioni locali per raccogliere idee e osservazioni.

Persecuzione obiettivi Agenda 2030:

Obiettivo 4: Assicurare un'istruzione di qualità, equa e inclusiva, promuovendo l'apprendimento per tutti.

Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze e favorire l'inclusione sociale, economica e politica attraverso l'arte e la creatività.

Altri partner coinvolti:

– Scuola Primaria Caduti sul Lavoro – 4° Circolo Didattico

– Fondazione di Piacenza e Vigevano

3) TITOLO: GUARDANDO LE STELLE NEL BOSCO

Soggetto proponente: FUORI SERIE

Nome artisti:

– Luca Moncaleano

– Rahini Nirmani

– Andrea Alejandra Armijos Salazar

– Apprendisti del Centro Apprendistato di Marsiglia

Descrizione opera: Murales antismog che utilizza pitture speciali (Airlite) capaci di abbattere l'inquinamento atmosferico, migliorare la qualità della vita e decorare uno degli ingressi del quartiere Baia del Re.

Dove viene eseguita l'opera: Quartiere Baia del Re, in zona via Macellari, parte di una porta d’ingresso al quartiere.

Lavori antecedenti alla creazione (percorso partecipativo):

– Corso di formazione per immigrati (a cura di Ente Scuola Edile e Soc. Coop. L’Ippogrifo) per la preparazione del sottofondo.

– Coinvolgimento delle studentesse del liceo artistico.

– Collaborazione con apprendisti francesi del Centro Apprendistato di Marsiglia attraverso borse Erasmus.

– Supporto e partecipazione dei residenti del quartiere Baia del Re.

Persecuzione obiettivi Agenda 2030:

Obiettivo 3: Garantire salute e benessere migliorando la qualità dell'aria tramite pitture antismog.

Obiettivo 4: Promuovere un’educazione inclusiva attraverso corsi formativi con certificazioni.

Obiettivo 5: Migliorare la condizione di donne coinvolgendo studentesse in un progetto creativo e collaborativo.