(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 Nota Farnesina – Il Sottosegretario Tripodi a Milano per la conclusione degli Stati Generali della Diplomazia

Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi ha partecipato a Milano, su delega del Ministro Tajani, alla conclusione degli Stati Generali della Diplomazia 2024 – XVII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia.

Stamani il Sottosegretario ha presieduto l’evento “Finanza e Diplomazia al servizio della crescita del Sistema Italia”, organizzato presso Palazzo Mezzanotte con la partecipazione dell’AD di Borsa Italiana Fabrizio Testa, teso a rafforzare le relazioni tra le nostre Ambasciatrici e gli Ambasciatori e i rappresentanti di Piazza Affari per valorizzare il ruolo del mercato di capitali italiano nell’attrarre nuovi investimenti dall’estero.

Il Sottosegretario ha evidenziato il forte impegno del Governo: “Siamo presso Borsa Italiana perché siamo convinti che finanza e Diplomazia della Crescita siano alleate naturali. Gli obiettivi sono chiari: favorire l’internazionalizzazione del nostro sistema imprenditoriale, rafforzando la presenza delle imprese italiane sui mercati esteri, e contribuire parallelamente all’afflusso in Italia di capitali stranieri, in particolare di investitori istituzionali.”

Successivamente, Tripodi è intervenuta presso la Triennale di Milano alla sessione “Dialoghi sulla Diplomazia Culturale”, insieme al Presidente Stefano Boeri. Il Sottosegretario ha ricordato come cultura italiana ed eccellenza siano ormai universalmente sinonimi. “Anche per questo la Farnesina sostiene fortemente la Triennale per il successo della prossima Esposizione Internazionale del 2025, dedicata al tema delle disuguaglianze, su cui si incentrerà altresì la prossima edizione della Giornata del Design Italiano”.

