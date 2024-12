(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 Cpi, Ghio (Pd), è sotto assedio, Meloni smetta di delegittimarne l’operato

“Le iniziative americana e israeliana rappresentano un tentativo di far arretrare la tutela dei diritti umani e della legalità internazionale. Sono interventi che rendono di fatto politicamente ed economicamente insostenibile l’operato della Cpi. Chiediamo al governo italiano di smettere di delegittimare l’operato della Corte e di prendere le distanze da ogni iniziative volta ad indebolirne l’azione” così la vicepresidente del gruppo del Pd della Camera, Valentina Ghio a margine della conferenza stampa promossa dai Dem alla Camera per relazionare sulla recente visita alla Corte penale internazionale a L’Aja, promossa dall’intergruppo per la pace tra Israele e Palestina, dopo gli attacchi subiti dalla Cpi in seguito all’emissione del mandato di arresto nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Roma, 19 dicembre 2024

