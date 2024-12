(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 dicembre 2024 MIGRANTI, IL CNEL SI ILLUMINA DI VERDE

Per la Giornata internazionale istituita dalle Nazioni Unite

Per celebrare la Giornata internazionale dei migranti, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000 al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere l’accoglienza e l’integrazione, la facciata di Villa Lubin, sede del CNEL, si illumina di verde.

L’iniziativa è il segno dell’attenzione che il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro pone al tema dell’inclusione degli stranieri, nel quadro di un più ampio impegno volto a contrastare ogni forma di discriminazione.

Nel corso del pomeriggio il CNEL ha anche organizzato a Villa Lubin l’evento di presentazione del Rapporto “Cittadini stranieri in Italia”, un’indagine statistico-demografica dell’Organismo Nazionale di Coordinamento per le Politiche di Integrazione (ONC) del CNEL.

