(ACON) UNESCO. MIANI (LEGA): CIVIDALE PATRIMONIO DA SALVAGUARDARE

18 Dicembre 2024

mer 18 dicembre 2024

Commissione permanente regionale e il presidente di Commissione

Bernardis per aver accolto il mio appello diretto a svolgere una

visita istituzionale a Cividale”.

Lo fa sapere, in una nota, il consigliere regionale della Lega

Elia Miani in merito alla visita dei componenti della V

Commissione, estesa a tutti i consiglieri eletti nella

circoscrizione di Udine, tenutasi quest’oggi nella citt? ducale.

“L’occasione ? stata propizia per mettere in mostra la realt?

cividalese, culla di molti tesori storici e artistici

riconosciuti dall’Unesco – prosegue Miani -, si sono inoltre

affrontate alcune questioni di interesse locale, rimarcando come

un patrimonio culturale di tale importanza per tutto il nostro

territorio debba essere costantemente salvaguardato e promosso

dalla Regione Fvg”.

“Cividale ? un gioiello del Friuli Venezia Giulia, localit?

turistica per eccellenza che ogni anno registra presenze

turistiche di tutto rispetto – puntualizza l’esponente di

maggioranza – e l’incontro odierno, proprio in ottica turistica,

? stato l’occasione per riepilogare lo stato di avanzamento

lavori finanziati dalla Regione.”

“Cividale non ? per? solo cultura e a tal proposito, per quanto

di competenza di codesta Commissione, ricordo anche i

finanziamenti ottenuti in ambito sportivo, da ultimo il milione e

mezzo stanziato in finanziaria regionale per iniziare i lavori di

ristrutturazione della piscina”, conclude la nota.

