Ue: Battilocchio (FI) “Grazie a Tajani Italia protagonista in contesto internazionale”

“Condivisibile nella sua interezza la relazione del Presidente Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo: l’Italia oggi, anche grazie allo straordinario lavoro del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, è protagonista in ambito comunitario e in tutti i contesti internazionali. Un Governo stabile, autorevole, credibile, ascoltato e rispettato. Avanti così” Lo ha dichiarato in Transatlantico Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia, a margine delle comunicazioni in Aula del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

