(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 Scuola: Pucciarelli (Lega), complimenti a IIS San Benedetto Einaudi Mattei di Latina per premio ‘Un giorno in Senato’

Roma, 17 dic – “Complimenti agli alunni e agli insegnanti dell’Istituto San Benedetto Einaudi Mattei di Latina, indirizzo sociosanitario, vincitori del concorso ‘Un giorno in Senato’ con la proposta di legge ‘Disposizioni in materia di trasparenza retributiva’. Ci tenevo a congratularmi personalmente con loro per aver colto l’importanza di prendere parte a questo progetto. È stato davvero un piacere premiarli per il lavoro svolto e per l’interesse dimostrato per questa iniziativa che si propone di far comprendere e sperimentare agli studenti i meccanismi del procedimento legislativo, e di promuovere la conoscenza del Senato. Avvicinare i giovani alle Istituzioni è fondamentale per la formazione e per offrire loro nuove opportunità di crescita. I ragazzi sono terreno fertile per porre le basi per costruire le fondamenta di una società preparata e vincente”.

Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, presidente della commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.