(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 Natale e Santo Stefano al Cinema Monviso con “Le occasioni dell’amore”

Da giovedì a domenica il sogno olimpico di Samia in “Non dirmi che hai paura”. Nei pomeriggi del fine settimana torna “Onde di terra”

Come di consueto il Cinema Monviso resterà aperto anche a Natale e Santo Stefano. La sala di via XX Settembre offrirà una selezione di film imperdibili, pronti a soddisfare ogni tipo di pubblico.

Da giovedì 19 a domenica 22 dicembre, alle 21, il cinema proietterà “Non dirmi che hai paura”. Diretto da Andrea Segre, il film racconta la storia di Samia Yusuf Omar, una giovane atleta somala che affronta enormi ostacoli per realizzare il sogno di partecipare alle Olimpiadi. Tratto dal romanzo di Giuseppe Catozzella, Premio Strega Giovani 2014, è stato adattato sul grande schermo da Yasemin Samdereli in collaborazione con Deka Mohamed Osman. Tra i protagonisti gli attori llham Mohamed Osman, Riyan Roble e Fathia Mohamed Absie. Un ulteriore spettacolo è previsto per domenica 22 alle 18.30.

“Onde di terra”, diretto da Andrea Icardi, sarà in programmazione sabato 21 alle 18.30 e domenica 22 alle 16. Il film, interpretato, tra gli altri, da Erica Landolfi, Paolo Tibaldi e Pippo Bessone, è ambientato nelle Langhe degli anni ’70, quando l’industrializzazione lasciò molte aree rurali isolate. Particolare attenzione è riservata ai “bacialé”, che organizzano matrimoni per corrispondenza tra i contadini del posto e le donne del Sud.

Infine, da lunedì 23 a giovedì 26 dicembre, il Cinema Monviso presenterà in prima visione nazionale “Le occasioni dell’amore”. Diretto da Stéphane Brizé, il film vede tra i protagonisti Guillaume Canet, Alba Rohrwacher e Marie Drucker. La trama segue le vicende di Mathieu, un attore in crisi esistenziale che ritrova una vecchia fiamma, Alice, in una cittadina marittima. Questo incontro li porta a riflettere sul passato e sulle loro attuali vite. Le proiezioni saranno ogni sera alle 21, con spettacoli aggiuntivi alle 18.30 alla Vigilia, a Natale e a Santo Stefano. Il 26 dicembre in programma anche uno spettacolo alle 16.

Giorno

Titolo

Giovedì 19 dicembre

21.00

Non dirmi che hai paura

Venerdì 20 dicembre

21.00

Non dirmi che hai paura

Sabato 21 dicembre

18.30

Onde di terra

21.00

Non dirmi che hai paura

Domenica 22 dicembre

16.00

Onde di terra

18.30 – 21.00

Non dirmi che hai paura

Lunedì 23 dicembre

21.00

Le occasioni dell’amore

Martedì 24 dicembre

18.30 – 21.00

Le occasioni dell’amore

Mercoledì 25 dicembre

18.30 – 21.00

Le occasioni dell’amore

Giovedì 26 dicembre

16.00 – 18.30 -21.00

Le occasioni dell’amore

Il programma può subire variazioni

Per ulteriori informazioni: