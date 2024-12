(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

LEGIONE CARABINIERI "LOMBARDIA"
Comando Provinciale di Milano

Comando Provinciale di Milano

Comunicato Stampa

MILANO: INTERVENTO DEI CARABINIERI PER SALVATAGGIO IN EXTREMIS DI UNA GIOVANE DONNA

Nella serata del 12 dicembre 2024, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti presso un condominio in zona Parco delle Cave ove alcuni vicini di casa avevano richiesto l’intervento al 112 segnalando la presenza di una giovane con intenti suicidi.

I Carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno subito individuato l’appartamento, al quale tuttavia non riuscivano ad accedere poiché, nonostante vari tentativi, nessuno apriva la porta d’ingresso. Udendo poi delle grida provenire dall’interno dell’abitazione hanno forzato la porta d’ingresso traendo in salvo la giovane, una 18enne italiana affetta da problemi psichiatrici, che aveva tentato di lanciarsi nel vuoto dalla finestra della propria camera da letto, al 3° piano dello stabile, fino a quel momento trattenuta dal padre. I militari intervenuti hanno poi soccorso il padre, fortemente scosso da quanto accaduto, mentre la giovane è stata trasportata presso l’ospedale San Carlo di Milano dove è stata trattenuta in osservazione.

Milano, 17 Dicembre 2024