17 Dicembre 2024

Giustizia: Pittalis, su riforma separazione carriere centrodestra coeso, Anm e sinistra se ne facciano una ragione

“La riforma della separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti fa parte del programma con il quale il centrodestra si è presentato alle elezioni ed è stato votato dagli italiani. Se ne facciano una ragione sia quella parte dell’opposizione di sinistra giustizialista e oscurantista, sia l’ANM, anche perché il centrodestra è assolutamente coeso e determinato ad approvare la riforma entro l’estate. Certo è che è inspiegabile l’atteggiamento dell’ANM, refrattaria ad ogni ipotesi di riforma avviata dal Parlamento. Un conto è dare un contributo tecnico, altro è invadere le prerogative esclusive del Parlamento. La politica si è finalmente riappropriata del proprio ruolo: le leggi le fa il Parlamento e alla magistratura spetta applicarle. Questa non è una riforma contro la magistratura ma è fatta per restituire fiducia ai cittadini e far funzionare il sistema giustizia, evitando il fenomeno degenerativo determinato dal correntismo che ha agevolato il carrierismo a discapito del merito.

Lo ha detto Pietro Pittalis, vicepresidente della Commissione Giustizia, intervenendo a Byoblu TV.

