Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 17/12/2024

Centro antidiscriminazioni e “Frauen helfen Frauen”: collaborazione a sostegno delle donne

Obiettivo comune è il supporto non burocratico di donne in situazioni di crisi. “Molti casi di discriminazione per via di appartenenza etnica, religione o disabilità sono segnalati da donne”, così la responsabile del Centro di tutela contro le discriminazioni Garbin.

