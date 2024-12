(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 AUTOMOTIVE. RAIMONDO(FDI), NECESSARIA SVOLTA SU NEUTRALITÀ TECNOLOGICA PER SALVARE INDUSTRIA EUROPEA

“Come ha ricordato oggi in Aula il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le cause all’origine delle difficoltà del settore dell’automotive sono diverse e tra queste hanno certamente avuto un ruolo determinante le scelte sbagliate dell’Ue che hanno imposto un modello unico di decarbonizzazione a favore dell’elettrico che, se confermato, porterà al collasso l’industria automobilistica europea ed il suo indotto. Se è vero che quando sono in funzione le auto elettriche non producono inquinamento, è altrettanto vero che per produrle si genera un impatto ambientale devastante. Rispetto ad un’auto alimentata con il carburante tradizionale, per un’auto elettrica occorre il doppio di manganese e rame, molta più grafite, fino a sei volte la quantità di metalli rari e per realizzare la batteria occorre il litio che viene estratto con enorme uso di combustibili fossili. Insomma, per rendere green il trasporto europeo stiamo indirettamente inquinando molto di più, ma altrove. Peraltro, compiendo una scelta strategica sbagliata, perché così facendo ci consegniamo alla Cina che è un nostro competitor sistemico. Noi abbiamo invece l’obiettivo di riaprire il capitolo della neutralità tecnologica, rendendo utilizzabili tutte le tecnologie – biofuel, e-fuel, idrogeno – che possano contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti. Ci auguriamo che con la nuova legislatura europea si possa finalmente invertire la rotta e porre rimedio a quegli errori che stanno mettendo in ginocchio un settore d’eccellenza per l’intero continente europeo.” Così il deputato Fabio Raimondo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione trasporti, intervenuto al convegno ‘Quale futuro per le automobili elettriche?’ organizzato da Nazione Futura a Roma.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati