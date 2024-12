AOU AL: Dispositivo sottocutaneo per i pazienti diabetici: la novità all’Infantile

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

Dispositivo sottocutaneo per i pazienti diabetici: la novità all’Infantile

A pochi giorni dall’arrivo in Italia è stato impiantato in un soggetto pediatrico

Una novità assoluta messa in pratica in tempo record all’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”, dove un paziente diabetico in età adolescenziale è stato dotato di un device sottocutaneo, I’Omnipode Five, in commercio soltanto da pochi giorni in Italia.

I professionisti della SC Pediatria dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Alessandria (AOU AL) diretta dal dottor Enrico Felici hanno infatti posizionato questo dispositivo che, funzionando con ansa chiusa, riesce a modulare l’erogazione dell’insulina basandosi sui valori di glicemia rilevati dal sensore sottocutaneo.

«É un dispositivo già in uso all’estero – spiega la dottoressa Giulia Bracciolini, Responsabile della diabetologia pediatrica dell’AOU AL – che permette al paziente di non utilizzare un catetere. Si tratta di un microinfusore dotato di un algoritmo che permette di controllare i livelli di glicemia riducendo al minimo la necessità di interventi da parte del paziente stesso. Diventa uno strumento utile a garantire un miglior controllo glucometabolico per adolescenti o giovani adulti che rifiutano il catetere».