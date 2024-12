A Natale, regala il Viaggio con i Gift Tickets del Giardino d’arte contemporanea di Rodolfo Lacquaniti

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 *L’arte sotto l’albero… A Natale, regala il Viaggio!*

I *Gift Tickets* senza data del *Giardino Viaggio di Ritorno* ti aspettano!

Fai vivere a chi ami un’esperienza unica alla scoperta dell’arte

contemporanea di Rodolfo Lacquaniti.

*Come funzionano?* È semplicissimo.

vorresti regalare una visita guidata al Giardino, la tipologia di biglietto

(intero, ridotto per residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia o

per ragazzi/e oppure gratuito) e un nominativo di riferimento.

A seguito del pagamento, riceverai un *coupon* digitale da stampare e

mettere sotto l’albero!

I Gift Tickets potranno essere utilizzati durante la Stagione 2025: basterà

scegliere una delle date di visita del nostro calendario, comunicandocela

via e—mail.

*Costo dei biglietti*

Intero € 15

Ridotto

€ 12 per residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia

€ 10 per ragazzi/e da 7 a 16 anni

Gratuito da 0 a 6 anni e per persone con disabilità

*Info & Dettagli*

*www.viaggiodiritorno.it*

*Giardino Viaggio di Ritorno*

Località Piatto Lavato 1 — Buriano

*Castiglione della Pescaia*

[image: Giardino Viaggio di Ritorno — L’arte sotto l’albero.png]