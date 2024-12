(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 *MANOVRA, BIANCOFIORE: AUMENTO STIPENDIO MINISTRI? ASSOLUTAMENTE

D’ACCORDO, E’ UNA COSA CIVILE, UN MINISTRO NON PUO’ PRENDERE CINQUEMILA

EURO AL MESE*

Se sono d’accordo con l’aumento dello stipendio ai ministri non

parlamentari? “Assolutamente sì, credo che uno che fa il ministro non può

prendere cinquemila euro al mese, con tutte le responsabilità che ha. La

trovo una cosa civile, è assurdo che alcuni parlamentari semplici

guadagnino più di un ministro”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da

Pecora, la senatrice Michaela Biancofiore, intervistata da Giorgio Lauro e

Geppi Cucciari. I critici sottolineano che il titolare dell’Istruzione

Valditara, se passasse questo emendamento, guadagnerebbe cinque volte

quello che guadagnano gli insegnanti. “Ma ha anche una responsabilità sette

volte più grande di un insegnante, senza nulla togliere a questi ultimi,

ovviamente, figuratevi, mia madre era una professoressa. Un ministro però –

ha proseguito Biancofiore a Un Giorno da Pecora – lavora ventiquattro ore

al giorno, si prende grandissime responsabilità e deve esser retribuito in

modo corretto”. Riuscirete a votare la manovra prima di Natale? “Credo che

la vedremo tra Natale e Capodanno. Il 28 dicembre è il mio compleanno e ho

già messo in conto che lo passerò in Senato…”

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

