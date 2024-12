(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 **Il presidente Giani presenta il bilancio di previsione della Regione:

martedì 17, ore 11**

/Scritto da Redazione, lunedì 16 dicembre 2024 alle 18:58/

Domani, martedì 17 dicembre, alle ore 11, il presidente Eugenio Giani

presenta il bilancio di previsione della Regione Toscana.

I giornalisti sono invitati a partecipare alla conferenza stampa che si

svolgerà nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati (Firenze, piazza

Duomo).

To forward this message, please do not use the forward button of your

email application, because this message was made specifically for you only.

Instead use the forward page