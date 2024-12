COMUNICATO STAMPA AMA, CIMITERO FLAMINIO: ARRESTATO PLURIPREGIUDICATO GRAZIE A PRONTO INTERVENTO SERVIZIO SECURITY DELL’AZIENDA

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

CIMITERO FLAMINIO, AMA: FERMATO PLURIPREGIUDICATO GRAZIE A PRONTO INTERVENTO SERVIZIO SECURITY DELL’AZIENDA

Questa mattina è stato fermato e assicurato alla giustizia un pluripregiudicato, sorpreso alla guida di un’autovettura appena rubata all’interno del Cimitero Flaminio-Prima Porta. Durante la fuga il delinquente ha coinvolto in un grave incidente la macchina della vigilanza Ama, in cui è rimasta ferita anche una guardia oltre al malvivente stesso. L’operazione è stata possibile grazie all’intervento tempestivo e coordinato del personale della Security di Ama e delle Guardie Giurate, in sinergia con le Forze dell’Ordine. Una guardia giurata in servizio presso uno degli ingressi del cimitero ha notato la presenza del malvivente ed ha immediatamente allertato il servizio Security di Ama e i Carabinieri che hanno proceduto all’arresto del delinquente non appena arrivati sul posto.

L’intervento è il risultato di un’accurata strategia di sicurezza che ha visto il rafforzamento delle misure di vigilanza all’interno dei cimiteri capitolini. La presenza di circa 30 telecamere di sorveglianza, posizionate nei punti strategici del Cimitero, ha permesso il monitoraggio in tempo reale dell’area, facilitando l’identificazione e la localizzazione del malintenzionato.

“Questo arresto conferma l’efficacia delle misure di sicurezza implementate, che mirano a prevenire fenomeni di microcriminalità e garantire un ambiente più sicuro per tutti i visitatori dei cimiteri capitolini. AMA continuerà a collaborare strettamente con le Forze dell’Ordine per mantenere alto il livello di sicurezza e contrastare ogni forma di illiceità nelle aree di sua competenza. Desidero infine rivolgere gli auguri di pronta guarigione alla guardia giurata rimasta coinvolta nell’incidente” ha commentato il Presidente di AMA S.p.A., Bruno Manzi.

