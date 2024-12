(ARC) Salute: Fedriga, “Link to care” modello da esportare fuori dal Fvg

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 Siglata a Pordenone convenzione che vedr? collaborare le Asp di

Pordenone, Pasiano e Azzano X

Pordenone, 16 dic – “La collaborazione siglata oggi a Pordenone

rappresenta un modello pilota che porter? ad esempio anche in

altre Regioni d’Italia. ? un metodo efficiente che permette non

solo una migliore gestione economica delle strutture ma anche un

miglior utilizzo delle risorse umane, che porta con s? anche una

pi? efficace cura degli ospiti”.

Lo ha detto il Governatore della Regione Massimiliano Fedriga

partecipando oggi in Municipio a Pordenone alla firma del

protocollo d’intesa “Link to care” che vede protagoniste le

Aziende per i servizi alla persona Umberto I di Pordenone, Casa

Lucia di Pasiano di Pordenone e la Monsignor Cadore di Azzano

Decimo. Alla presenza dei tre presidenti delle Asp protagoniste

del protocollo e di numerosi sindaci dei territori serviti da

queste strutture, il massimo esponente dell’Esecutivo, nel suo

intervento, ha messo in risalto le potenzialit? di una

collaborazione che porta con se numerosi aspetti positivi.

“Innovazione e semplificazione – ha detto Fedriga – sono due temi

che fanno parte della nostra agenda di governo. Il protocollo

siglato oggi a Pordenone va in questa direzione, perch? mette a

sistema realt? differenti che operano nello stesso settore, con

l’obiettivo di dare importanti ed efficaci risposte di salute in

Friuli Venezia Giulia. La capacit? di fare squadra e mettere a

fattore comune le rispettive esperienze consente inoltre di

migliorare il servizio offerto ai cittadini ma soprattutto di

garantire una sostenibilit? del sistema nel lungo periodo. Una

pi? alta qualit? delle cure nelle Asp infatti permette una pi?

adeguata risposta sanitaria nei confronti delle esigenze degli

ospiti, che consente di evitare ricoveri inappropriati

all’interno degli ospedali della nostra rete”.

“Questo protocollo – ha concluso Fedriga – ? una iniziativa di

grande valore e di esempio per altre parti del nostro territorio

e di altre regioni d’Italia. Sosterremo e favoriremo, insieme

all’assessore alla Salute Riccardo Riccardi queste forme di