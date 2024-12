(ARC) Cultura: Anzil-Zilli, riedizione bando digitalizzazione da 3,6 mln

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 Udine, 15 dic – “Promuoviamo la digitalizzazione della cultura

per valorizzare il patrimonio regionale e sostenere la ripresa

economica del settore”.

Cos? il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, e

l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, commentando la

delibera congiunta approvata dalla Giunta regionale per la

riedizione del bando sugli interventi a favore degli operatori

culturali.

Il provvedimento si colloca nell’ambito del Programma regionale

Fvg Fesr 2021-2027, che punta sull’obiettivo “Investimenti a

favore dell’occupazione e della crescita” attraverso la

digitalizzazione della pubblica amministrazione.

La misura ? finalizzata a incentivare l’adozione di soluzioni

tecnologiche avanzate, tra cui strumenti di ICT e realt?

aumentata, per migliorare la fruizione del patrimonio culturale

del Friuli Venezia Giulia e rafforzare la competitivit? degli

operatori culturali.

La riedizione del bando ? stata resa necessaria dal riscontro

inferiore alle aspettative ricevuto dalla prima edizione del

febbraio 2024. Ora saranno utilizzate le risorse ancora

Programma attuativo regionale (Par).

“Vogliamo dare un nuovo impulso a questa importante iniziativa –

hanno sottolineato Anzil e Zilli – che non solo promuove

l’innovazione tecnologica, ma contribuisce anche a sostenere

l’occupazione e la crescita economica degli operatori del settore

culturale, duramente colpiti dalle difficolt? degli ultimi anni.

? un’opportunit? che intendiamo cogliere appieno per rendere il

nostro patrimonio culturale pi? accessibile e attrattivo.”

La delibera mira inoltre a rafforzare la collaborazione tra gli

enti culturali e le imprese tecnologiche del territorio, in linea

con le strategie europee di transizione digitale e con gli

obiettivi di sostenibilit? economica e sociale della Regione.

Con questo intervento, la Regione Friuli Venezia Giulia si

conferma protagonista nel campo dell’innovazione e della cultura,

favorendo una sinergia tra modernizzazione tecnologica e

valorizzazione delle tradizioni locali.

