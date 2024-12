(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

APPUNTAMENTI DEL PRESIDENTE DI DOMANI 17 DICEMBRE

Ore 9.30 – Roma – Il presidente Francesco Rocca partecipa agli Stati generali delle Aree protette – Biblioteca nazionale, viale del Castro Pretorio 105

Ore 11.30 – Roma – Il presidente Francesco Rocca partecipa alla conferenza di presentazione delle strategie territoriali per Ostia – Campidoglio, sala delle Bandiere (ingresso di via San Pietro in Carcere)

Ore 14 – Roma – Il presidente Francesco Rocca partecipa alla convocazione del tavolo Stellantis – Ministero delle Imprese e del Made in Italy, via Vittorio Veneto 33 (Salone degli Arazzi)

Ore 19 – Roma – Il presidente Francesco Rocca partecipa alla cena di Gala “Lazio all road lead to taste” – Terme di Diocleziano