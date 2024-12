(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

Roma, 15 dicembre 2024

TERREMOTO, MOSTARDA, UNINDUSTRIA: NUOVA SEDE COMUNE CITTAREALE SIMBOLO DI RINASCITA, AVANTI CON LA RICOSTRUZONE

Il progetto della Casa Comunale è stato donato dall’Associazione

“La nuova sede comunale d Cittareale non è solo il simbolo di una rinascita, ma rappresenta un passo concreto verso la ricostruzione e il futuro dopo i momenti difficili vissuti a causa del sisma” dichiara Alessandro Mostarda, Presidente Unindustria Rieti, che ha partecipato oggi all’inaugurazione dell’edificio. “Come Unindustria, siamo profondamente orgogliosi di aver contribuito a questa giornata donando al Comune il progetto della sede, grazie a una felice intuizione del mio predecessore Alessandro Di Venanzio. È stato il nostro modo di dimostrare vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite, un gesto tangibile che vuole ricordare come le imprese siano al fianco del territorio non solo economicamente, ma anche umanamente. Allo stesso tempo non va dimenticato che l’obiettivo primario è quello di andare avanti spediti con la ricostruzione, auspicando ancora più snellimento e velocizzazione della burocrazia. La nuova sede non è soltanto un luogo fisico, ma un simbolo di resilienza e determinazione. Auguro a tutti i cittadini e alle istituzioni locali che questo edificio possa essere un punto di riferimento per una crescita solida e condivisa”.

