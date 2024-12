(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 Zes Sud, Pogliese (FdI): volano gli investimenti nel Meridione

“Gli investimenti al Sud volano. Grazie alla Zes unica, il Mezzogiorno si conferma locomotiva d’Italia e culla per chi vuole fare impresa. Sette miliardi gli investimenti relativi solo al 2024. La concessione del credito d’imposta al 100% dà respiro alle aziende che credono nel Sud Italia. Il successo di questo provvedimento è tangibile: il governo Meloni fa del Meridione uno spazio attrattivo per le imprese. Chi non credeva, o non voleva credere nella bontà del progetto, è stato smentito. Con il nostro esecutivo meno assistenzialismo, tanto caro a dem e grillini, più investimenti e posti di lavoro”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese, capogruppo in commissione Industria a Palazzo Madama.

