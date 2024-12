(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 Statale 68, Potenti (Lega): Interesserò Anas e MIT per riapertura celere

“Appresa la decisione di interdire il transito sulla statale 68 in direzione Colle Val d’Elsa a causa del movimento franoso presente, mi sono subito sentitomi con il sindaco di Volterra al quale ho assicurato l’intenzione di interessare subito i vertici Anas e il Ministero di Infrastrutture e Trasporti. Lunedì avrò un colloquio col prefetto di Pisa per convenire una strategia con gli enti interessati. Urge un indifferibile intervento in somma urgenza che consenta la massima celerità nella riapertura della strada statale 68, perché preoccupa il blocco totale di un’arteria vitale nei collegamenti tra Siena e la costa”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della VIII Commissione a Palazzo Madama.