(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 MANOVRA, LOREFICE (M5S): GOVERNO SENZA RITEGNO SU STIPENDIO MINISTRI

Roma, 14 dicembre. “Cara Giorgia, non ci hai lasciato neanche il tempo di indignarci a dovere per il no al ripristino del Reddito di cittadinanza, che ci sforni in sequenza: un altro no al salario minimo; un no a un decente nonché civile aumento delle pensioni minime da 100 euro al mese, mentre tu hai previsto la miseria di 1,8 euro; un no a un’indennità aggiuntiva ai cassintegrati, il cui numero durante il tuo Governo sta letteralmente esplodendo. Ma in questa Legge di bilancio, già deleteria in partenza, arriva un sì: quello con cui, senza ritegno alcuno, hai l’ardire di proporre un aumento da 7mila euro al mese del già cospicuo stipendio dei ministri non parlamentari. Il tutto giustificato da un urgente e improcrastinabile ‘principio’, vale a dire l’equiparazione al trattamento economico dei colleghi parlamentari. Menomale che Giorgia c’è, potreste iniziare a canticchiare”. Lo ha affermato il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

