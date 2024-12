Il FUTURO DI STABIAE. UN NUOVO CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IL RILANCIO DEI SITI E LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

E LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO

Un moderno centro di accoglienza e attività per i visitatori delle Ville di Stabia, dove soffermarsi

prima e dopo la visita, con un ampio parcheggio, ristorante e caffetteria, spazi per la didattica e

una foresteria per turisti dove studiosi e ricercatori possono trovare un punto stabile per le loro

ricerche, proprio vicino alle Ville. Un’occasione di rilancio dei due siti della Grande Pompei ma

anche ulteriore sviluppo di attività economiche sul territorio.

È il futuro delle aree archeologiche di Stabia, che vedranno una rivoluzione nei servizi di

accoglienza e ospitalità per Villa Arianna e Villa San Marco, con l’obiettivo di accrescere le visite ai

siti e di promuoverne la conoscenza.

Il progetto che interesserà le Ville – frutto di un masterplan dell’area archeologica di Stabia redatto

nel 2021 e fondato su un piano coerente e organico di azioni per il miglioramento della tutela e

della valorizzazione del sito – è oggetto del bando di “Concessione di lavori finalizzata alla

valorizzazione e al miglioramento della fruizione dell’area archeologica di Stabia” di recente

pubblicato.

Un bando innovativo, che vede una partecipazione attiva del privato fin dall’inizio nella

configurazione degli spazi destinati alle attività al pubblico, sulla gestione delle quali sta per

investire. Il futuro concessionario seguirà insieme al Parco tutte le fasi propedeutiche: dalla gara

per l’affidamento della progettazione esecutiva dell’intervento, alla successiva realizzazione, fino

alla gestione dei servizi per tutto il tempo necessario al recupero dell’investimento.

Gli interventi riguardano principalmente l’area di ingresso di Villa San Marco e prevedono il

recupero e la ristrutturazione degli spazi demaniali (aree agricole ed edifici) intorno e all’ingresso

delle ville romane dove saranno ubicati i servizi al pubblico, tra i quali anche l’attivazione di una

foresteria all’interno del Casale storico adiacente a Villa San Marco.

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto dal del Parco Archeologico di Pompei. Gli

operatori interessati parteciperanno alla gara per l’affidamento della progettazione esecutiva

dell’intervento, la sua successiva realizzazione e la successiva gestione dei servizi che

riguarderanno entrambe le Ville, per il periodo necessario al recupero dell’investimento.

Casale storico adiacente Villa San Marco che ospiterà la foresteria – stato attuale e ipotesi di

progetto