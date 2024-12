(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 Gentili colleghi,

si trasmette il presente in nome e per conto del Comune di Postiglione.

Grata a tutti voi per quanto farete, vi invio cordiali saluti!

Link per le tv : https://www.swisstransfer.com/d/7041c9fe-ddce-40dd-857c-44174c2e8e81

Dott.ssa Mariateresa Conte