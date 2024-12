agenzia regionale 1488.23 leo attivazione ITS sistema casa

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 Anno XXIV

Numero 1488.24

Attivazione di una nuova Fondazione ITS Academy per il sistema casa e ambiente

costruito, al via il bando.

Approvata dalla giunta regionale, su indicazione dell’assessore regionale Sebastiano Leo, la

manifestazione di interesse per l’attivazione di una nuova Fondazione ITS Academy per

l’Area Tecnologica n. 5: Sistema Casa e Ambiente costruito, attualmente non presente sul

territorio regionale pugliese.

Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, statali o paritarie, ubicate nella

provincia presso la quale avrà sede la Fondazione e la cui offerta formativa sia coerente con

l’area tecnologica di riferimento, possono presentare la propria candidatura entro il 6 marzo

2025. Ad essere formate, nel futuro ITS Academy, saranno tre figure nazionali: tecnico

superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni, tecnico superiore per il design

sostenibile e l’innovazione nel settore legno e arredamento e tecnico superiore per la

comunicazione, il marketing internazionale e le vendite per il settore legno e arredamento.

Le candidature dovranno essere corredate obbligatoriamente da un piano delle attività,

sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti al partenariato della Fondazione. Il piano dovrà

motivare la scelta sulla base dell’analisi del fabbisogno formativo e delle realtà e

caratteristiche economico-produttive del territorio, nonché sulla base dei possibili soggetti

partner, delle reti di relazione stabili possedute, tenendo conto anche dell’eventuale impatto

occupazionale in esito ai percorsi che verranno realizzati.

Con di questa nuova Fondazione, la Puglia toccherà la quota undici ITS, consolidando il suo

ruolo di eccellenza a livello nazionale e testimoniando ancora una volta il grande impegno

profuso dall’amministrazione regionale per colmare il mismatch tra formazione e lavoro.

Regione Puglia, infatti, nell’ambito della programmazione 2024/2026, intende rendere

ancora più stabile e organica l’integrazione tra sistemi di istruzione, formativi, enti locali ed

imprese, al fine di allineare sempre di più l’offerta di competenze tecniche e professionali

con la domanda di professionalità da parte delle imprese che operano nei settori trainanti

dell’economia regionale, offrendo a queste ultime la possibilità di partecipare attivamente al

processo di definizione del fabbisogno professionale.

Un percorso importante quello degli ITS Academy su cui la Regione Puglia lavora da anni,

anche in un’ottica di filiera e integrazione dei sistemi, rafforzando le sinergie con gli

organismi formativi accreditati e integrando tale offerta con la programmazione

dell’Istruzione tecnica e professionale (IeFP e istituti scolastici aderenti alla riforma del 4+2)

e i percorsi IFTS.

“L’avevamo annunciato lo scorso agosto e lo abbiamo fatto. Presto i ragazzi e le ragazze

pugliesi potranno contare su un nuovo percorso formativo, quello del sistema

casa, che va incontro alle necessità delle imprese di reperire figure professionali altamente

formate nell’edilizia e nell’arredamento. Con quest’ultima attivazione, sostenuta con le

risorse finanziarie del PNRR, copriamo tutte le 10 aree tecnologiche considerate strategiche

per lo sviluppo economico e la competitività, previste a livello nazionale per il sistema ITS”

ha dichiarato l’assessore regionale Sebastiano Leo.

