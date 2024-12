(ACON) BILANCIO. AULA APPROVA MANOVRA: 27 S DEL CDX, 19 NO DELLE OPPOSIZIONI

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 14 dic – Il Consiglio regionale del Friuli

Venezia Giulia ha approvato la manovra di bilancio che nel solo

2025 vale, per le casse della Regione, oltre 6,24 miliardi di

euro. Compatti Fedriga presidente, Lega, Fratelli d’Italia e

Forza Italia a sostenere le norme dei disegni di legge 31

(Collegata 2025-27), 32 (Stabilit? 2025) e 33 (bilancio di

previsione nel triennio), mentre le Opposizioni hanno registrato

un altrettanto pieno dissenso dei Gruppi Pd, Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg e Misto.

Come sempre, ad anticipare il voto le motivazioni dei

consiglieri.

Per Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) “la manovra ? la pi?

cospicua di sempre, ma l’impianto ? sbagliato sia dal punto di

vista logico, sia politico; tra bonus e contributi, far? solo

aumentare le disparit?; non considera temi importanti come il

consumo di suolo o la regionalizzazione delle grandi derivazioni

idroelettriche, e quello principe della salute ? trattato in modo

irrispettoso per i cittadini”.

Per Serena Pellegrino (Avs) “si ? dimostrato che, con una manovra

da 79 milioni al quadrato, i cittadini del Fvg pagano le tasse”,

ma la Regione “non dovrebbe perdere tempo a staccare assegni per

poste generiche, piuttosto che poste finalizzate troppe volte

solo a raccogliere consensi. All’opposto, non un euro ? stato

messo per le nostre proposte”.

Rosaria Capozzi (M5S) ha ribadito che gli emendamenti delle

Opposizioni “non erano meramente ideologici come qualcuno voleva

far passare, ma dettati da bisogni reali. Non ? stata accolta

nessuna misura di integrazione al reddito o un salario minimo

incentivante. Avete dimostrato che guardate pi? a chi chiede, che

non a cosa si chiede”.

Massimo Moretuzzo (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) ha fatto

presente che “a fronte di aperture da parte delle Opposizioni su

diverse misure della Maggioranza, ci sono state chiusure ai

nostri emendamenti e non solo per i loro contenuti, ma per motivi

ideologici, come il no all’80esimo anniversario della

Liberazione”.

Per Andrea Carli (Pd) “delle giornate dedicate al bilancio resta

una partenza tardiva dei lavori perch? i consiglieri di

Maggioranza erano impegnati a spartirsi un po’ di milioni per

poste puntuali. Inoltre, si ? fatto passare il concetto che la

manovra ? buona perch? prevede risorse per oltre 6 miliardi,

quando noi abbiamo tentato di farvi capire fino all’ultimo che

poteva essere migliorata qualitativamente”.

Alessandro Basso (FdI), parlando a nome anche dei capigruppo

Mauro Di Bert (Fp), Andrea Cabibbo (FI) e Antonio Calligaris

(Lega), si ? detto “preoccupato dal linguaggio utilizzato nei

giorni d’Aula, che evoca agli anni pi? bui della nostra storia

democratica”. Come un fiume in piena, ha poi aggiunto: “Abbiamo

dimostrato in questi 6 anni di aver saputo governare bene, lo

confermano i consensi dei cittadini, invece voi avete dimostrato

solo contrasto ideologico. Sulla sanit? avete riportato dati

anche in modo sbagliato, si veda esempio per tutti la questione

dell’ospedale di Pordenone. Vi abbiamo dato l’opportunit? di fare

politica con noi, l’avete rifiutata; avete messo in discussione

anche quanto scritto nel Defr, che ? un’analisi dell’esistente.

La democrazia oggi si fa a Destra: partecipazione, impresa,

ambiente, cultura, si fanno da questa parte”.

L’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha detto di

non aver apprezzato “l’approccio ideologico di coloro che

volevano solo mettersi una medaglia sul petto. Abbiamo lavorato

per priorit? di interventi, a prescindere dal fatto che le

risorse fossero cospicue. Abbiamo a cuore gli interessi s? degli