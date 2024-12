A L’Aquila il 2° Tavolo della Produttività: focus sulle mPMI abruzzesi il 17 dicembre

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 L’associazione Entrobordo, con il patrocinio del Comune di L’Aquila,

annuncia il 2° Tavolo della Produttività, nuovo appuntamento del progetto

Spedizione dei Mille, che si terrà il 17 dicembre 2024 presso il nuovo hub

di innovazione e formazione denominato Spazio Indipendenza (situato

all’interno di Palazzo Ciccozzi in Via dell’Indipendenza 13).

Questa iniziativa mira a creare un dialogo tra imprenditori, istituzioni,

associazioni di categoria e sindacati, affrontando le sfide e le

opportunità legate alla produttività, la formazione e all’innovazione delle

micro, piccole e medie imprese (mPMI) del territorio.

“L’Aquila è il luogo ideale per affrontare un tema cruciale come la

produttività delle mPMI” ha dichiarato Marco Travaglini, Presidente di

Entrobordo e fondatore di Mama Industry, durante la conferenza stampa di

presentazione dell’evento tenutasi il 12 dicembre presso il Palazzetto dei

Nobili a L’Aquila. “Vogliamo offrire soluzioni concrete che possano

generare un impatto reale sul tessuto economico locale”.

Il Tavolo della Produttività: un momento di confronto e soluzioni concrete

Il tavolo di discussione, organizzato da Entrobordo e il suo Centro Studi

ProduttivItalia, in collaborazione con il Comune de L’Aquila, si svolgerà

il 17 dicembre 2024 dalle ore 10:30 a L’Aquila, presso l’innovativo Spazio

Indipendenza in Via dell’Indipendenza 13 (sviluppato dalla società Abivet

srl, su scelta del fondatore Dr. Maurizio Albano, e arredato dall’Arch.

Fausto Di Rocco e dalla scenografa Sara Dal Brollo): immaginato come luogo

di contaminazione per innovazione e formazione di imprese e cittadini.

“Non poteva essere altrimenti – commenta Marco Travaglini, Presidente di

Entrobordo, l’ente organizzatore dell’evento – Dopo Terni abbiamo scelto

L’Aquila perché è una città a noi molto cara e a cui siamo legati in modo

particolare”.

L’evento sarà moderato da Marco Signori, giornalista e fondatore di Virtù

Quotidiane. Parteciperanno come relatori:

● Raffaele Daniele, Vicesindaco con delega alle Attività Produttive

● Marco Travaglini, Presidente di Entrobordo e fondatore di Mama Industry

● Alessandro Pajewski, Direttore della Fondazione Gran Sasso Tech

● Maurizio Albano, Fondatore di Abivet

Il Tavolo della Produttività a L’Aquila sarà un momento fondamentale per

aprire un dialogo diretto tra imprenditori locali, rappresentanti delle

istituzioni, sindacati, associazioni di categoria, enti di ricerca e

istituti universitari. Durante il tavolo di discussione, verranno

affrontati temi cruciali come l’accesso alle tecnologie innovative,

l’ottimizzazione dei processi aziendali e il miglioramento della

produttività nelle mPMI, con un focus particolare sulle peculiarità delle

imprese del territorio abruzzese.

“Siamo convinti che questi eventi siano fondamentali per L’Aquila” – ha

affermato Leonardo Scimia, consigliere comunale e rappresentante del Comune

de L’Aquila. “Stiamo ricostruendo la città e c’è l’esigenza di diffondere

know how per le nostre aziende. Penso che questa iniziativa possa dare

quella scossa necessaria per le piccole e medie imprese del territorio”.

Spedizione dei Mille: una rete di supporto per le mPMI

La Spedizione dei Mille è una campagna ideata da Entrobordo, che mira a

promuovere una cultura dell’innovazione e della produttività nelle mPMI

italiane. Attraverso eventi come il Tavolo della Produttività e la

distribuzione di Percorsi di Consapevolezza (approcci gratuiti e graduali

al mondo dell’innovazione), il progetto si propone di costruire una rete

territoriale di collaborazione tra imprese, istituzioni e consulenti

esperti. Quello de L’Aquila sarà il secondo di una serie di eventi, a cui

seguiranno nuovi tavoli di discussione in altre città italiane per

proseguire il viaggio nel cuore produttivo dell’Italia. Il tavolo di

discussione sarà aperto alla presenza delle imprese locali che vorranno

partecipare, così come alle associazioni e ai media locali che sono

invitati ad assistere all’evento.

Dettagli dell’evento

● Data: 17 dicembre 2024

● Orario: 10:30 accoglienza ospiti – 11:00 inizio tavolo di discussione

● Luogo: Spazio Indipendenza, Via dell’Indipendenza 13 – L’Aquila

Per partecipare all’evento è possibile registrarsi gratuitamente al

seguente link: