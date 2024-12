(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

vi informiamo che oggi 13 dicembre si è tenuta a Roma presso la Banca d’Italia la seconda riunione del Comitato per le politiche macroprudenziali, presieduta dal Governatore Fabio Panetta e con la partecipazione del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), Paolo Savona, la Presidente f.f. della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), Francesca Balzani, il Presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), Luigi Federico Signorini, e il Direttore Generale del Tesoro Riccardo Barbieri Hermitte.

