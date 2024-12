(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 SALVA-MILANO, SIRONI (M5S): CHI VOTA LEGGE PRENDE TESSERA PARTITO DEL CEMENTO

SALVA-MILANO, SIRONI (M5S): CHI VOTA LEGGE PRENDE TESSERA PARTITO DEL CEMENTO

ROMA, 13 DIC. – “La Salva-Milano è con ogni probabilità la più grande deregulation urbanistica della storia del nostro paese. Tutto ciò che riguarda oggi Milano, presto andrà a interessare migliaia di comuni italiani. E’ un unicum italiano fare una legge ad hoc per fornire una scialuppa di salvataggio a un sindaco come Sala, sotto la cui amministrazione si è registrata una speculazione edilizia senza precedenti. E un boom di consumo del suolo che, in tutta franchezza, grida vendetta. A chi voterà questa legge al Senato verrà recapitata di diritto la tessera del partito del cemento. Speriamo che di dovere si ravveda. Anche perché in ottava commissione al Senato è già in stato avanzato l’iter del ddl di Rigenerazione Urbana, che nell’apparecchiare il far west urbanistico va perfettamente a braccetto con la Salva-Milano”. Così in una nota la senatrice Elena Sironi (M5s).

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle