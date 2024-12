Ruffini: Misiani (Pd), sue parole facciano riflettere politicanti dalla propaganda rozza e incompetente

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

“Non mi era mai capitato di vedere pubblici funzionari essere additati come estorsori di un pizzo di Stato”. Le parole di un servitore dello Stato di grande levatura come Ernesto Maria Ruffini, direttore dimissionario dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbero fare riflettere tutti. A partire dagli sciagurati politicanti che usano la propaganda rozza e incompetente per lisciare il pelo agli evasori e raccattare qualche voto in più.

Così su X Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Pd.

