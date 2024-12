Montepulciano, ricco fine settimana tra teatro, concerti ed eventi natalizi

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

ven 13 dicembre 2024

Provincia di Siena

COMUNICATO STAMPA

Montepulciano, ricco fine settimana tra teatro, concerti ed eventi nataliziApertura della stagione teatrale con Stefano Fresi, Concerto di Natale alla Chiesa del Gesù, mercatini a Valiano e riapertura del Teatro dei concordi ad Acquaviva.

Il 14 e 15 dicembre Montepulciano si prepara ad un nuovo fine settimana ricco di eventi. Il centro storico sarà nuovamente animato dalle iniziative di Natale a Montepulciano, con oltre 70 casette in legno tra Piazza Grande e via San Donato, il magico Castello di Babbo Natale, l’area food coperta e degustazioni nella Christmas Terrace. Non mancheranno animazioni e sorprese per grandi e piccoli: con la Mistrafunky Street Band (dalle 13 del sabato) e Girlesque Street Band (ore 11.30 domenica) e il “Fire Show”, a cura delle ballerine di DAM DANZA Piazza Grande ore 17.00. Per facilitare gli spostamenti, sono attive le navette gratuite dalle 10:00 alle 19:00, con partenza da Piazza Nenni ogni 30 minuti (info su http://www.nataleamontepulciano.it).

Sempre nel capoluogo, gli appassionati di sport invernali potranno divertirsi sulla pista di pattinaggio su ghiaccio al Giardino di Poggiofanti, aperta nei weekend dalle 10:00 alle 22:00.

Concerto di Natale e teatro con Stefano FresiDomenica 15 dicembre, alle 17:00, la Chiesa del Gesù accoglierà il tradizionale Concerto di Natale con l’Orchestra Poliziana e la Corale Poliziana dirette da Alessio Tiezzi. Durante l’evento, curato da Istituto H.W. Henze e Fondazione Cantiere, verrà assegnato il premio “Diritto alla Musica”.Alle 21:15, presso la sala polivalente degli Ex Macelli, Stefano Fresi inaugurerà la stagione teatrale con “Dioggene”, un’opera che unisce umorismo e introspezione (info e prenotazioni su http://www.fondazionecantiere.it e http://www.vivaticket.it).

Natale a Valiano: tra mercatini e magiaA Valiano, torna il Mercatino nel Castello, organizzato da A.S.D. G.S. La Rocca. Sabato 14 e domenica 15 dicembre, tra mercatini solidali, il pranzo sociale e l’arrivo di Babbo Natale, le strade del borgo si animeranno di eventi per tutte le età.

Una commedia al Teatro dei Concordi di Acquaviva, dopo la chiusura per lavori

Ad Acquaviva, il Teatro dei Concordi riapre dopo i lavori di efficientamento energetico con la commedia “Un boss in salotto” di Luca Miniero, con adattamento teatrale e regia di Alma Trabalzini. Appuntamento per sabato 14 dicembre alle 21:15, a cura di A.S.D. Il Fierale e il Laboratorio Teatrale “Il Vivaio dei Concordi”.

Arte e cultura: Museo Civico e Torre del Palazzo ComunaleTra le attrazioni del fine settimana, il Museo Civico e la Torre del Palazzo Comunale saranno nuovamente accessibili, anche con biglietto unico. Al Museo sarà visitabile anche la mostra temporanea di arte contemporanea “La Grande Illusione” di Nicolò Tomaini, un’esplorazione del rapporto tra tecnologia e contemporaneità (orari 10:00-18:00).