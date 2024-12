(ACON) BILANCIO. LIGUORI (PAT-CIV): NECESSARIO SUPPORTARE PERSONALE SANITARIO

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

sanitario si affianchi la misurazione della soddisfazione

lavorativa dei dipendenti. A fronte delle cospicue poste messe

sulla sanit? in questa finanziaria 2025 dalla Giunta

Fedriga-Riccardi non possiamo tacere riguardo la sofferenza del

personale sanitario che lavora negli ospedali e nelle strutture

territoriali.”.

Lo afferma in una nota Simona Liguori (Patto per l’Autonomia

-Civica Fvg).

“Le poche certezze sul futuro – incalza l’esponente dei civici –

rendono problematico il reclutamento di nuovi professionisti e la

fidelizzazione di quelli esistenti. L’incertezza, infatti, ? uno

dei fattori principali che scoraggiano il personale sanitario a

lavorare in determinate sedi, soprattutto se le vedono impoverite

nelle funzioni e nelle attivit?. I ritmi lavorativi sono

sostenibili con difficolt? e, a volte, a prezzo della propria

salute e della vita privata”.

L’appello della consigliera fatto con un apposito ordine del

giorno ? che “accanto alle continue iniezioni di denaro nel

sistema sanitario regionale, vada affiancato un miglioramento dei

processi organizzativi. E a tale fine richiamiamo come indicatore

di esito il misurare la soddisfazione lavorativa dei dipendenti

delle aziende sanitarie”.

“La soddisfazione lavorativa – conclude Liguori – non riguarda

solo il benessere del personale, ma ha impatti diretti sulla

qualit? dell’assistenza sanitaria, sulla produttivit? e sulla

sostenibilit? delle strutture sanitarie. Tenerne conto aiuta a

evitare la fuga del personale dai nostri ospedali”.

