(ACON) BILANCIO. BUDAI (LEGA): AIUTI PER AZIENDE E BANCO ALIMENTARE

(ACON) Trieste, 13 dic – "200mila euro per le iniziative volte

alla sterilizzazione e al riuso dei contenitori in vetro. Un

aiuto per quelle aziende che vogliono fare ricircolo, andiamo a

sostenere l’acquisto di quei macchinari che servono per la

sterilizzazione. Attraverso questi ultimi, i vasetti vengono

sterilizzati per poi essere riutilizzati e tornare cos?

all’interno del circuito produttivo. Cos? otteniamo una

significativa riduzione della produzione e dello smaltimento del

vetro, con conseguente diminuzione dell’impatto ambientale e una

gestione pi? responsabile delle risorse”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del gruppo Lega

Alberto Budai.

“Inoltre – continua Budai – la Regione si impegna a continuare a

sostenere le imprese agricole nell’allineamento alle moderne

strategie di marketing omnicale all’interno dell’ambito del

‘Programma valore agricoltura’ 2025. Ricordiamo che la nostra

amministrazione ha incentivato la pratica della vendita online

delle aziende agricole tramite piattaforme e vetrine elettroniche

per dare impulso a ulteriori canali di mercato rispetto a quelli

tradizionali”.

“Abbiamo deciso di stanziare 30mila euro per il Comitato

regionale del Banco alimentare, aiutando coloro che aiutano, in

quella che ? una attivit? fondamentale nel nostro territorio per

la soluzione dei problemi dell’emarginazione, della povert? e

della fame per la riduzione degli sprechi alimentari e per

l’aiuto alle persone pi? bisognose”, conclude l’esponente delle

Opposizioni.

