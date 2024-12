(ACON) BILANCIO. AULA OK ART 1 E 11: 500MILA EURO PER ANNIVERSARIO SISMA 76

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 13 dic – Approvati a maggioranza dall’Aula gli

ultimi articoli (1 e 11) della Stabilit? 2025 e della collegata

in materia di entrate, servizi istituzionali, norme contabili e

finanziarie.

Tra gli emendamenti portati dalla Giunta in Aula e illustati

dall’assessore alle Finanze, Barbara Zilli, 1,836 milioni per

rafforzare il programma di cooperazione europea Interreg

nell’ambito della cultura e del turismo sostenibile; un

implemento, per un totale di 500mila euro, della dotazione per le

celebrazioni del cinquantenario del sisma del 76; l’inserimento

di un fondo Giubileo del prossimo anno, oltre a 200mila euro come

contributo straordinario ai Comuni di Gorizia, Pordendone,

Trieste e Udine per la realizzazione di un progetto pilota

caratterizzato da uno spettacolo pirotecnico con luci non

inquinanti.

Viene inoltre finanziata l’indennit? di vacanza contrattuale da

erogare al personale del Comparto unico regionale nelle more

dell’approvazione del nuovo contratto, a far data dal 1 aprile

2025.

Il capogruppo di Forza Italia, Andrea Cabibbo, ha presentato un

emendamento (approvato) relativo al comparto cooperativo e

finalizzato ad evitare che associazioni minori che non

raggiungono il numero minimo di 50 cooperative e che, di anno in

anno, non riescono a garantire la vigilanza cooperativa,

costringa la Regione ad intervenire nominando propri revisori con

conseguente aggravio organizzativo ed economico.

Bocciati o ritirati tutti gli emendamenti presentati dalle

Opposizioni, gran parte dei quali chiedevano l’esenzione

dell’addizionale Irpef per alcune categorie sociali.

ACON/SM-fc

132316 DIC 24