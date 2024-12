(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 dicembre 2024 MANOVRA, AIELLO (M5S): VERGOGNOSA BOCCIATURA EMENDAMENTO PER +100 EURO/MESE A PENSIONI MINIME

ROMA, 12 DICEMBRE 2024 – “In commissione Bilancio alla Camera, dov’è in discussione la Manovra, la maggioranza ha bocciato il nostro emendamento, a prima firma del presidente Giuseppe Conte, per aumentare le pensioni minime di 100 euro al mese. Uno schiaffo in faccia a due milioni di persone, a cui in campagna elettorale erano stati promessi 1.000 euro al mese ma che il prossimo anno si ritroveranno con solo 1,8 euro in più in tasca. Sono veramente senza vergogna”. Lo afferma in una nota il deputato del M5S in commissione Lavoro Davide Aiello.

