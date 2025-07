(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

SEPARAZIONE CARRIERE, M5S: ALTA CORTE INUTILE E NUOVA SPESA A CARICO DEI CITTADINI

ROMA, 15 lug. – “L’istituzione dell’Alta Corte disciplinare non risponde a un problema organizzativo, si capisce benissimo che il governo sta portando a termine una vendetta politica nei confronti della magistratura. Tutte le volte che si è parlato di separazione delle carriere è successo in concomitanza con qualche procedimento giudiziario. La questione è iniziata con Berlusconi sotto processo; è andata avanti con Salvini sotto processo; ora, questa è stata una vendetta ancora più sottile. Infatti, la norma è studiata per non dare spazi ai magistrati: non si potrà ricorrere in Cassazione, si potrà soltanto impugnare davanti alla stessa Corte, che emetterà una nuova sentenza di conferma del procedimento disciplinare. E’ una Corte infallibile per legge”.

Lo ha detto il senatore M5S Roberto Cataldi nella discussione sugli emendamenti alla separazione delle carriere.

“L’inutile riforma – ha aggiunto la senatirce pentastellata Gabriella di Girolamo – sposta la funzione disciplinare dal Csm a questa nuova Alta Corte e ovviamente ci sarà bisogno di personale amministrativo, materiali, uffici, insomma di risorse. Questi si chiamano costi, sono nuove spese a carico dei cittadini per un organo inutile. Dopo la “spesuccia” in Albania, dopo il Ponte sullo Stretto, dopo il finto taglio al cuneo fiscale, il governo va nuovamente a mettere le mani nelle tasche dei cittadini per una riforma dannosa e di una inutilità pari all’ego dei suoi esponenti”.

