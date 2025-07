(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 Cot, case e ospedali comunità: sindacati pensionati testano servizi e

indicano come migliorare

Primo bilancio sul progetto di partecipazione ed ascolto che ha coinvolto

le tre sigle sindacali confederali

Scritto da Walter Fortini, martedì 15 luglio 2025 alle

Case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali.

La nuova assistenza sanitaria sul territorio ruota attorno a questi tre

pilastri e, in Toscana, Regione e sindacati confederali dei pensionati

hanno dato vita da tre mesi ad un vero laboratorio di ascolto e di lavoro

condiviso: un modo per mettere in ordine dati, informazioni, commenti sui

nuovi servizi offerti laddove già operativi, ma anche per dare valore alle

storie e alle esperienze raccolte e tracciare con maggiore chiarezza le

priorità su cui concentrare l’attenzione e l’impegno nei prossimi mesi.

Tra maggio e giugno volontari hanno avuto l’opportunità di vivere e

sperimentare in prima persona come funziona, nella pratica, il nuovo

modello di assistenza territoriale, che andrà a regime con l’ultimazione

di case e ospedali di comunità. E stamani, assieme al Laboratorio Mes

della Scuola Sant’Anna di Pisa, ai referenti delle tre Asl e alla direzione

dell’assessorato, rappresentata dalla dirigente Monica Marini, si è fatto

un primo punto con la presenza anche dell’assessore al diritto alla salute

Simone Bezzini.

Dalle settanta schede di valutazione emergono elementi positivi ma anche

aspetti da migliorare: personale a volte ancora inferiore a quello

necessario, specialisti da accrescere nel numero, orari e servizi da

ampliare e spazi in alcuni casi condizionati dai cantieri ancora in corso.

Si conferma un buono sviluppo degli ospedali di comunità, mentre per le

case di comunità il quadro è ancora in evoluzione, con situazioni non del

tutto omogenee ma spunti interessanti su cui continuare a lavorare. Anche

per le centrali operative territoriali ci sono osservazioni utili da

raccogliere e approfondire.

“Si tratta di un progetto sperimentale utile, in piena sintonia con la

tradizione partecipativa della Toscana – fa sapere il presidente Eugenio

Giani -. Le persone anziane sono tra i principali beneficiarie della nuova

assistenza territoriale: dunque la prospettiva giusta da cui analizzare la

messa a terra di questa riforma e rivoluzione è la loro”.

“Sono indicazioni preziose, che ci aiutano a capire meglio in quale

direzione stiamo andando e quali aggiustamenti sono necessari per

avvicinare sempre di più questi servizi ai bisogni reali delle persone, in

particolare le più anziane e chi convive con malattie croniche” spiega

l’assessore Simone Bezzini. “Sono contento e soddisfatto – prosegue -. La

sensazione è che questo processo di partecipazione e coinvolgimento stia

funzionando: se l’obiettivo è quello di costruire la consapevolezza e

padronanza degli argomenti in cittadini che a loro volta lo possono

trasmettere ad altri, lo stiamo centrando. Questa sperimentazione è

un’esperienza unica a livello nazionale e ci aiuterà ad affinare il

modello dal punto di vista organizzativo, ma anche a renderlo più umano