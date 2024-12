(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

DIFESA, M5S: CROSETTO SMEMORATO, CONTE SEMPRE STATO COERENTE

Roma, 12 dic – “Crosetto offende il Presidente Conte forse perché gli ha fatto male passare direttamente dalla presidenza di Aiad, la Federazione delle aziende delle difesa, al Ministero della Difesa. Impazzisce quando qualcuno mette in dubbio l’utilità per gli italiani impoveriti di dirottare risorse pubbliche verso una forsennata corsa al riarmo. Perde lucidità e memoria. Non sa o dimentica che l’impegno di portare la spesa militare dei Paesi Nato al 2 percento del Pdl entro dieci anni risale al 2014 quando Conte non era impegnato in politica, e che nel 2022 Conte è riuscito a bloccare la folle proposta di Fratelli d’Italia di rispettare la scadenza del 2024 con una spesa extra di oltre 10 miliardi in due anni. La posizione di Conte e del Movimento 5 Stelle è stata sempre coerente e pragmatica: l’impegno preso nel 2014 verrà rispettato senza pregiudicare le urgenze primarie della nostra economia e della nostra società”.

Lo afferma il Movimento 5 Stelle.

