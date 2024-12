(ACON) BILANCIO. CELOTTI (PD): RESIDUI SFALCI VERSO UNA GESTIONE DEL PROBLEMA

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

Trieste, 12 dic

l’approvazione unanime della mozione che affronta le

problematiche relative al trattamento dei residui vegetali di

sfalci e potature eseguiti dalle aziende che si occupano della

manutenzione del verde, l’ulteriore via libera all’emendamento

trasversale alla legge di Stabilit? 2025 da gambe all’impegno

preso dal Consiglio regionale per intervenire per quanto di

competenza regionale nella gestione dei residui, classificati

come rifiuto urbano, che diventano quindi un problema per i

Comuni e per i gestori del servizio di raccolta, oltre che un

costo per cittadini e imprese”.

Lo afferma in una nota la consigliera regionale Manuela Celotti

(Pd) a margine dibattito sulla legge di Stabilit? 2025.

“? importante che ora la Regione Fvg si attivi con urgenza nei

confronti del Governo e del Mase per affrontare le problematiche

relative al trattamento dei residui vegetali di sfalci e potature

eseguiti dalle imprese che si occupano della manutenzione del

verde. Queste imprese – fa sapere Celotti – sono circa 600 in

Regione e si trovano in grave difficolt? perch? la

classificazione di sfalci e potature come rifiuti, urbani o

speciali, sta creando grandissimi problemi al sistema, che, da un

lato vede, un aumento dei costi a carico di imprese, Comuni e

cittadini, e dall’altro la grande difficolt? del sistema di

raccolta dei rifiuti di ricevere le importanti maggiori quantit?

di materiale vegetale”.

“La nostra regione -, prosegue la consigliera dem, infatti non

ha una rete di impianti sufficiente a fare fronte alle necessit?

di conferimento e le aziende devono quindi rivolgersi anche a

impianti fuori territorio, con un aumento considerevole dei costi

di trasporto”.

Con la modifica normativa richiesta dall’emendamento, i cui

firmatari sono oltre Celotti, Igor Treleani (Forza Italia),

Andrea Carli e Francesco Martines (Pd) si intende sostenere i

Comuni nella realizzazione di siti di raccolta o nell’ampliamento

delle ecopiazzole gi? attive, considerata la modifica,

recentemente discussa in Senato, che assimila ai rifiuti urbani

quelli verdi prodotti dall’attivit? di cura e manutenzione del

paesaggio e del verde pubblico e privato realizzati dalle imprese

del settore.

“Rimane comunque un assurdo – conclude Celotti -, peraltro

ingiustificatamente costoso, il fatto che lo stesso materiale, se

prodotto in ambito forestale o agricolo pu? contribuire alla

filiera virtuosa della valorizzazione energetica, mentre se

prodotto in ambito urbano o da imprese di servizio, diventa un

rifiuto, determinando costi enormi per l’intero sistema”.

