Workshop SPIRIT, Perugia (UCEI): “Il ruolo delle religioni per promuovere dialogo, convivenza e sicurezza”

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

«Ringrazio gli organizzatori di questo convegno, sempre più cruciale e decisivo per portare ai nostri membri esempi positivi di dialogo e convivenza. Solo attraverso la conoscenza si può garantire maggiore sicurezza. In un periodo conflittuale e complesso come quello che stiamo vivendo diventa sempre più cruciale il ruolo delle religioni non solo come argine alla distorsione e all’odio, ma come forza propulsiva e propositiva di valori positivi che le nostre religioni hanno all’interno e che possono offrire alla Società».

Lo ha dichiarato all’Agenparl Uriel Perugia, Segretario Generale dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI).