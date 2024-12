Suzuki S Cross Hybrid 25, promossa tra le “grandi”

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) Roma, 11 dicembre – Questa volta partiamo dalla fine del mio test; la nuova Suzuki S-cross è diventata un’auto al top. Chi, fino a qualche anno fa, sceglieva il brand Suzuki aveva come obiettivo quello di acquistare un’auto affidabile, tecnologicamente avanzata ma spesse volte priva di un appeal che l’utente italiano esige oggi dalla propria autovettura.

La nuova S-Cross Hybrid 25 si presenta come auto “premium” nella Sua categoria. Un esempio. Entrando nell’abitacolo l’occhio cade subito sul nuovo sistema infotainment con schermo touch da 9” connettività smartphone con Apple CarPlay® wireless ed Android Auto wireless, navigatore integrato e videocamera 360°: tutto, come dicono in Suzuki è sotto controllo e a portata di mano.

I materiali usati per l’interno sono di qualità, le plastiche rigide, ma non rumorose, gli assemblamenti raggiungono standard di qualità elevatissimi, i sedili sono riscaldabili. In concreto si viaggia nel confort più totale, assenti rumori e scricchiolii e la percezione di eleganza che si respira all’interno dell’automobile è da massimo dei voti.

Capitolo ADAS, anche qui siamo al top; sono 3 i nuovi sistemi di assistenza alla guida

“Attentofrena” liv.2 – Dual Sensor Brake Support II (DSBS II) Il sistema “attentofrena” ora rileva veicoli, biciclette e pedoni anche in condizioni di buio o scarsa visibilità. Il nuovo hardware consente di mitigare il rischio di collisioni frontali, diagonali e laterali.

“Guidadritto” liv.3 – Lane Keep Assist (LKA)+Lane Departure Prevention (LDP) Quando il cruise control adattivo è attivato, il sistema “Guidadritto” liv.3 è in grado di mantenere la posizione del veicolo al centro della corsia. Inoltre, se rileva che un veicolo o un ostacolo come una barriera per lavori stradali è troppo vicino al veicolo, fornisce assistenza allo sterzo per aiutare a mantenere una distanza di sicurezza.

“Guardalastrada” – Driver Monitoring System (DMS) Una telecamera integrata nel cruscotto monitora gli occhi e il viso del conducente. Se il sistema rileva che il conducente è assonnato, si sta addormentando o sta distogliendo lo sguardo dalla strada, attiva un allarme sonoro e mostra un messaggio di allerta sul display informativo.

Ci mettiamo alla guida della nostra S-Cross sapendo che abbiamo un’auto ecologica (100% ibrida) e sicura da guidare in ogni condizione, grazie alla tecnologia 4WD AllGrip. Prendiamo l’autostrada, direzione Madonna Di Campiglio, ci posizioniamo su quella che è la velocità max stabilita dal codice della strada, ovvero 130 km/h. Il motore gira a 2700 giri minuto, il consumo si attesta attorno ai 17,5km con un litro. Il quattro cilindri da 1,4 è silenzioso e regolare, sempre pronto anche se si accelera in 6 marcia e l’ago del contagiri è su i 1500/1700 giri minuto. Tutto questo è possibile grazie alla tecnologia ibrida Suzuki 48V; si ha sempre a disposizione la potenza di due motori, uno termico e uno elettrico che collaborano per garantire la massima efficienza in termini di consumi ed emissioni oltre a tutti i vantaggi fiscali che si hanno quando si possiede auto ibrida Siamo partiti da Roma e arriviamo alla nostra meta riposati. Il confort è davvero elevato per questa Suv di casa Suzuki. C’è neve e noi abbiamo montati i pneumatici estivi. Decidiamo di non mettere le catene per testare il “ proverbiale “ sistema 4wd Suzuki. Suzuki AllGrip Select permette di affrontare ogni condizione, grazie alla sicurezza di una vera trazione integrale 4WD che gestisce automaticamente la ripartizione della coppia in base al tipo di terreno affrontato. 3 le modalità di selezione: Auto, Sport, Snow e Lock, . Il sistema è sofisticato per la categoria, e prevede anche il bloccaggio del differenziale centrale. Risutato: massima aderenza anche in condizioni precarie, come quelle che abbiamo incontrato Vi abbiamo convinto? Noi siamo stati convinti da Suzuki S-Cross Hybrid