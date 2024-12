(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

ROMA, URBANISTICA. CASINI-LEONCINI (IV): VOTO FAVOREVOLE DI ITALIA VIVA SU MODIFICHE NTA

Roma, 11 dicembre 2024 – “Oggi in Aula abbiamo votato a favore delle modifiche delle NTA, un primo importante passo verso la revisione complessiva del PRG, che si rende ormai necessaria in considerazione dei grandi cambiamenti degli ultimi vent’anni nel tessuto urbano, sociale ed economico della città. Dopo questo voto, il nostro impegno sarà quello di lavorare nella fase delle controdeduzioni per migliorare il testo adottato. Abbiamo in particolare contribuito, con i nostri emendamenti, a ridefinire le norme sulla rigenerazione urbana finalizzate al rinnovo e all’efficientamento del patrimonio edilizio esistente e alla riqualificazione dei territori. Abbiamo inoltre condiviso le norme per sbloccare l’attuazione dei programmi urbanistici fermi da anni e semplificare l’attuazione degli interventi previsti dal PRG per le periferie. Per quanto riguarda il centro storico, abbiamo contribuito a delineare meglio gli interventi edilizi e l’uso della carta della qualità in base al grado di tutela e di pregio dei singoli immobili e, sempre su nostra proposta, è stato innalzato da 250 a 1000 mq il limite per l’insediamento delle attività commerciali, che andrà poi disciplinato secondo apposito regolamento”.

“Ci sono però anche punti significativi della delibera che non condividiamo. A questo proposito, lavoreremo in particolare per eliminare il contributo straordinario dalla premialità del 20% per incentivare gli investimenti privati negli interventi di rinnovo ed efficientamento del patrimonio edilizio. Ci impegneremo inoltre per ridefinire la zona omogenea A, che include tessuti urbani moderni e di scarso pregio e per completare l’adeguamento della normativa agricola del PRG al quadro normativo regionale, con l’obiettivo di valorizzare il più possibile l’uso produttivo del territorio agricolo”. Lo dichiarano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.